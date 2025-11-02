Angeliño corsa e pallone, ma serve altro tempo

Timidi segnali positivi per l'ex Lipsia, che però deve ancora avere l'ok dei medici per essere considerato recuperato e iniziare una vera e propria preparazione atletica

Servirà ancora del tempo per rivedere Angeliño a disposizione di Gasperini. Il terzino sabato scorso ha avuto il primo approccio per una leggera corsa in campo e anche negli ultimi giorni si è rivisto sui prati verdi di Trigoria. Lo scrive Filippo Biafora su Il Tempo. Nelle prossime ore inizierà a riaccarezzare il pallone. Timidi segnali positivi per l'ex Lipsia, che però deve ancora avere l'ok dei medici per essere considerato recuperato e iniziare una vera e propria preparazione atletica.