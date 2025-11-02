Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma rassegna stampa il tempo Angeliño corsa e pallone, ma serve altro tempo

Il Tempo

Angeliño corsa e pallone, ma serve altro tempo

Angeliño corsa e pallone, ma serve altro tempo - immagine 1
Timidi segnali positivi per l'ex Lipsia, che però deve ancora avere l'ok dei medici per essere considerato recuperato e iniziare una vera e propria preparazione atletica
Redazione

Servirà ancora del tempo per rivedere Angeliño a disposizione di Gasperini. Il terzino sabato scorso ha avuto il primo approccio per una leggera corsa in campo e anche negli ultimi giorni si è rivisto sui prati verdi di Trigoria. Lo scrive Filippo Biafora su Il Tempo. Nelle prossime ore inizierà a riaccarezzare il pallone. Timidi segnali positivi per l'ex Lipsia, che però deve ancora avere l'ok dei medici per essere considerato recuperato e iniziare una vera e propria preparazione atletica.

Leggi anche
Roma sogna
Amelia: “Gasperini si migliora ogni giorno. Non mi sorprende l’exploit di Svilar”

© RIPRODUZIONE RISERVATA