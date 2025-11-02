Roma sogna

Una chance inaspettata per molti, anche dentro Trigoria. A dieci anni esatti di distanza dall'ultima volta, la Roma scende questa sera in campo a San Siro contro il Milan con la possibilità di ritrovarsi da sola in testa alla classifica, grazie al pareggio di ieri del Napoli. E lo fa con un allenatore che si è insediato sulla panchina meno di 150 giorni fa, con la volontà di cambiare profondamente il volto alla squadra e di partire forte all'inizio di un progetto di respiro triennale. Lo scrive Filippo Biafora su Il Tempo. Anche per Gasperini è una sorpresa la posizione in classifica, ma tiene i piedi ben saldi a terra senza nascondere la soddisfazione per i risultati. La sfida contro gli uomini di Allegri rappresenta un vero esame di maturità: il match dà l'opportunità di guadagnare punti su una diretta rivale per la qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Una gara che darebbe anche un'importante dose di consapevolezza al gruppo, sempre elogiato da Gasperini per l'applicazione nel seguire i nuovi dettami tattici dopo la cavalcata con Ranieri. La Roma va a San Siro per sognare in grande.