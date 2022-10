Abraham prepara il riscatto in Europa

La fiducia di Mourinho non è mai stata in discussione, ma per il numero 9 il modo più naturale per sentire di essere tornato alla normalità è ritrovare il gol

Redazione

Operazione rilancio. Il ritorno dell’Europa League arriva al momento giusto, nonostante l’impegno sia tutt’altro che semplice scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. Già durante la scorsa stagione infatti le magiche serate di Conference erano servite a riportare definitivamente in pista Nicolò Zaniolo, protagonista nel ritorno dei quarti e nella finale di Tirana. In questo caso siamo ancora ai gironi ma la sfida con il Betis può rappresentare un’importante occasione per alcuni giocatori che, per diversi motivi, sembrano aver perso smalto. A cominciare da Tammy Abraham, tornato scottato dal ritiro in Nazionale e a caccia di un gol che gli permetterebbe di lasciarsi alle spalle la delusione per le troppe occasioni sprecate durante l’avvio di stagione.

La fiducia di Mourinho non è mai stata in discussione, ma per il numero 9 il modo più naturale per sentire di essere tornato alla normalità è ritrovare il gol. E quella di domani sera sarebbe davvero l’occasione migliore per ricominciare ad essere decisivo. Dopo il passo falso con il Ludogorets, la Roma non può più permettersi di sbagliare se vuole continuare a sperare di finire il girone C in testa alla classifica.