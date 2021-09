A Mou manca il botto finale

Il club ha speso 97 milioni per quattro acquisti, nessun rinforzo dell’ultimo giorno di mercato. Piazzato solo Olsen allo Sheffield. Gli esuberi Nzonzi, Fazio e Santon non si muovono

Il mercato della Roma si è chiuso senza il botto finale. Fino a gennaio José Mourinho dovrà contare sui giocatori con cui ha affrontato le prime quattro gare ufficiali della stagione. I Friedkin, in un calciomercato caratterizzato dall'assenza di liquidità, hanno speso più di 97 milioni di euro per puntellare la squadra. La ciliegina sulla torta - sottolinea 'Il Tempo' - sarebbe stato il centrocampista di sostanza che lo Special One ha invocato fin dal suo arrivo ma la situazione degli esuberi ha però reso impossibile la missione di Tiago Pinto, che lunedì era riuscito a convincere Pastore a rescindere. Ieri il general manager ha piazzato Olsen allo Sheffield United in prestito con diritto di riscatto più alcuni bonus legati alle presenze dello svedese (la Roma pagherà parte dell'ingaggio), ma non è riuscito a smuovere Nzonzi, Fazio e Santon.