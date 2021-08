Nzonzi, Santon e Fazio non accettano offerte e la Roma li mette fuori rosa

La società decide di usare il pugno duro con i tre che hanno rifiutato qualsiasi offerta

La questione che sicuramente ha impegnato di più Pinto in questa sessione di mercato è stata quella della lunga lista degli esuberi. L’obiettivo del gm giallorosso non era quello di fare cassa, ma liberarsi dei pesanti ingaggi dei giocatori considerati fuori dal progetto di Mourinho. Su tutti, i quattro nomi principali erano quelli Pastore, Nzonzi, Santon e Fazio. Per quanto riguarda l’argentino ex PSG, l’accordo sulla buonuscita non è stato complicato: la trattativa infatti tra Pinto e gli agenti è andata liscia anche perché alla Roma non è arrivata nessuna offerta per Javier. Situazione tutt’altro che rosea invece per gli altri tre con i quali la società ha deciso di utilizzare il pugno duro: nonostante le tante offerte ricevute (sia dall’Italia che dall’estero), Nzonzi, Fazio e Santon hanno declinato qualsiasi squadra si proponesse. Il calciomercato in Italia si è appena concluso, ma restano aperte alcune finestre come Russia, Turchia, Paesi Arabi e Messico. Se i giocatori dovessero continuare a rifiutare ulteriori soluzioni non è previsto alcun reintegro nella rosa o la possibilità di allenarsi con Mourinho.