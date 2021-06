Zaniolo vuole solo giocare

Il talento della Roma il 26 finirà il suo programma d'allenamento e il 29 tornerà nella capitale. Intanto continuano le telefonate con Mourinho

Zaniolo non ce la fa più, vuole tornare a giocare. Sabato 26 giugno terminerà il lavoro che ha preso il via un mese fa a Pontremoli presso il Kinemove Center, dove Gian Nicola Bisciotti, autorità nel campo del recupero infortunati, lo ha preso sotto la sua ala protettiva. Come raccontano Gianluca Lengua e Stefano Carina su 'Il Messaggero', un allenamento al giorno dal 24 maggio, sei giorni su sette dalle 11 alle 14, alternando potenziamento fisico, aerobico, corsa, piscina ed esercizi propriocettivi. Poi nel pomeriggio altro allenamento, più breve ma comunque intensa, a casa seguendo le indicazioni del fisioterapista, soprattutto lavorando sul busto. La sera e il weekend sono dedicati invece agli amici, tra un'anguria in piazza a La Spezia e Forte dei Marmi.

Martedì 29 Zaniolo tornerà nella Capitale. Il ritiro è fissato per il 6 luglio ma i giorni che lo separano, saranno utili per conoscere lo staff di Mourinho e stilare insieme un piano di lavoro. L'ultimo mese è stato realmente quello della rinascita, l'entusiasmo di non avvertire più fastidi ha cancellato l'insofferenza per aver perso l'Europeo. Ha toccato finalmente il pallone, ha giocato qualche partita a padel con gli amici, sempre in stretto contatto con la Roma e soprattutto con Mourinho, con cui ha continuato a sentirsi.

Intanto sul mercato, il futuro di Dzeko è ancora da definire. Difficilmente sarà in Turchia, come ieri dicevano i media locali. Il bosniaco aspetta proposte diverse, magari in Italia (Juve). E con Pinto è stato chiaro: per togliere il disturbo, vuole il cartellino gratis. Intanto dalla Spagna continuano ad accostare il nome di Ramos alla Roma: Mourinho lo avrebbe già contattato. A Trigoria però smentiscono categoricamente la possibilità. Altre trattative: Under richiesto dall'Eintracht, Nzonzi potrebbe rescindere e accasarsi al Benfica.