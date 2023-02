Zaniolo, addio senza rimpianti: la Roma guarda avanti

L’ultimo strappo Zaniolo se l’è regalato quando era già sull’aereo per Istanbul, postando su Instagram una foto delle sue gambe incrociate che ha ricordato inevitabilmente gli scatti estivi di Mourinho. Nicolò saluta così Roma e la Roma. L’ennesima trovata social fa da congedo ad un’avventura durata quattro anni e mezzo. Lascia il giallorosso capitolino, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, per abbracciare quello turco del Galatasaray. Contratto principesco sui 3,6 milioni a stagione, in linea con quanto chiedeva alla Roma, e clausola rescissoria di 35 milioni per l’Italia che andrà calando di anno in anno (motivo di trattativa sino a tarda notte): 28-30 nel 2024 e 23-25 ​​milioni nel 2025 con i Friedkin che incasseranno il 10% sulla futura rivendita.