Veretout ai saluti: c’è il Marsiglia. Shomurodov tiene in stand-by Belotti

Il trasferimento del francese è vicino (operazione da 10 milioni tra prestito oneroso e riscatto), anche se l’accoglienza che attende l’ex viola non sembra essere delle migliori

La filosofia del mercato giallorosso non cambia: uno entra soltanto se uno esce. Dentro Wijnaldum e fuori Jordan Veretout. Come riferisce Stefano Carina su Il Messaggero, il trasferimento del francese al Marsiglia è vicino (operazione da 10 milioni tra prestito oneroso e riscatto), anche se l’accoglienza che attende l’ex viola non sembra essere delle migliori. Ieri sui social spopolava l’hashtag #VeretoutnotWelcome. I tifosi hanno preso di mira Jordan. Il motivo è legato ad un vecchio problema familiare.