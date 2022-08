Veretout, piccolo giallo: è fatta con il Marsiglia ma non piace agli ultrà

Al centrocampista non sono state perdonate alcune vicende extra calcistiche che in passato hanno coinvolto dei suoi familiari

Oggi ci sarà un nuovo contatto tra la società giallorossa e i francesi, ma l’accordo sembra essere totale: Pinto è riuscito ad ottenere l’obbligo di riscatto da parte del Marsiglia fissato a 10 milioni di euro, con il centrocampista che ha da tempo un accordo con il club per un contratto da 3 milioni netti a stagione ed è felice di giocare il prossimo anno in Champions League.

C’è però un problema, che riguarda il non gradimento da parte della calda tifoseria del Marsiglia nei confronti di Veretout, a cui non sono state perdonate alcune vicende extra calcistiche che in passato hanno coinvolto dei suoi familiari: da un paio di giorni su Twitter è in tendenza l’hastag #VeretoutNotWelcome.