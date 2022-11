Totti e Noemi: una coppia Mondiale

Francesco Totti e Noemi Bocchi star a Dubai ai Globe Soccer Awards di cui l’ex attaccante della Roma è ambasciatore per la Serie A. La coppia si è presentata sottobraccio sul red carpet dell'evento, lei con indosso un vestito da sera firmato YSL nero con tanto di scollatura vertiginosa, lui con smoking e papillon. Insieme hanno sfilato davanti a decine di fotografi e assistito all'evento, riferisce Gianluca Lengua su Il Messaggero. Poi, saranno ospiti del Gran Premio di Formula Uno e dal 20 novembre si godranno il Mondiale in Qatar. Intanto, hanno partecipato alla premiazione di Carlo Ancelotti (miglior allenatore dell'anno), Osimhen (giocatore emergente dell'anno), Benzema (giocatore dell'anno), ma anche Ibrahimovic e Rafaela Pimenta . Si tratta della loro prima uscita ufficiale organizzata con impegni lavorativi e istituzionali di alto profilo. Protagonista anche Noemi che ha visitato una scuola calcio femminile. Nulla a che vedere con le fughe a Montecarlo e Tirana . Nel principato sono stati ospiti in tribuna durante la partita tra Monaco e Clermont, le telecamere li hanno sorpresi vicini e la foto è diventata subito virale sul web. In occasione della finale di Conference League a Tirana, invece, hanno dovuto usare più cautela visto che la separazione con llary doveva ancora definirsi. Al momento Totti e la Blasi si stanno dando battaglia in tribunale, ma | toni si sono abbassati per tutelare la serenità dei figli e raggiungere un accordo il prima possibile. Ecco perché Francesco si può permettere di vivere con più trasparenza il nuovo amore con Noemi. Non solo serate mondane, dunque, ma anche eventi sportivi per condividere insieme le passioni e restare più legati.

E magari se l'Italia di Roberto Mancini fosse stata in Qatar al Mondiale, Francesco e Noemi avrebbero seguito tutto il percorso degli azzurri: «I Mondiali senza l'Italia sono come Roma senza il Colosseo», ha detto Totti a Sky Sport. Un’assenza pesante che si ripete per la seconda volta consecutiva: «È inusuale e negativo per noi italiani. Purtroppo, sono cose che capitano nel calcio, vanno prese nel verso giusto. Le favorite? Sono sempre le solite: Francia, Brasile, Argentina, Spagna e Germania, ma non una in particolare. Giocando a novembre e dicembre, inoltre, non sai come arrivano i giocatori a livello fisico». E chissà se la prossima tappa di Francesco e Noemi sarà lo stadio Olimpico a vedere la Roma. Loro in realtà insieme ci sono già stati lo scorso anno, ma hanno preferito sedersi distanziati per non innescare gossip. Ora che la coppia è uscita allo scoperto, non sarà più una novità vederli vicini in tribuna. E a proposito di Roma, Totti alza l’asticella sugli obiettivi di fine stagione: «Spero che possa risalire e ritornare ai vertici dove l'abbiamo sempre lasciata, sperando che l’obiettivo principale quest'anno sia arrivare tra le prime quattro, ritornare in Champions League perché è quello il palcoscenico che merita». Complicato in un campionato competitivo come la Serie A in cui il Napoli ha avuto un andamento al di sopra delle aspettative: «Se dovesse continuare così le possibilità di recuperare per le altre squadre sarebbero minime». E per dare al movimento più linfa vitale, la Lega Serie A aprirà il suo primo ufficio in Medio Oriente ad Abu Dhabi, con il lancio a gennaio 2023 dell'affiliata Lega Serie A Mena FZ-LLC. Totti, ambassador della Lega A, lo ha già visitato, l'ufficio sovraintenderà a tutta la Regione Mena (Middle East and North Africa), sarà guidato da Alfonso De Stefano, manager con oltre 20 anni di esperienza sia nel settore dei media sportivi regionali, sia in quello internazionale presso Infronte Aser Media.