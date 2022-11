Totti più Noemi, a Dubai una coppia da mille e una notte

Nell’oasi emiratina Francesco Totti ormai è sempre più a suo agio, scrive Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport. Il bagno di folla ieri ai Globe Soccer Awards è solo l’ultima soddisfazione di un tour che in questi giorni lo ha visto a cavallo tra Abu Dhabi e Dubai. Inseparabile, al suo fianco, c’è Noemi, la nuova fiamma. Le telecamere al Madinat Jumeirah inquadrano in diretta streaming la nuova coppia che tanto fa discutere nella Capitale. E il debutto sul red carpet fa subito clamore. Totti in smoking rigorosamente nero, Noemi in tinta con generoso spacco e scollatura vertiginosa. Francesco è il protagonista della serata. Apre lo show e saluta con affetto tutti i big del pallone: da Capello a Sergio Ramos, come Ibra e Romario. Poi, si concede un po’ di relax con la sua bella e un paio di amici al seguito. Nulla di speciale, insomma. Ovviamente tutti i pensieri vanno al Mondiale e il Capitano fa un paragone che a lui viene spontaneo: "Il Mondiale senza l’Italia è come Roma senza il Colosseo. È inusuale, per noi italiani è un fatto più che negativo, anche se sono cose che accadono e vanno prese nel modo giusto. Seguiremo un Mondiale diverso, ma resta una competizione importante con grandi squadre". Lo dice ai microfoni di Sky: "Le nazionali favorite per la vittoria in Qatar sono sempre le solite: Francia, Brasile, Argentina, Germania e Spagna. Non ce n’è una in particolare, al Mondiale può succedere di tutto. Giocando a novembre e dicembre, inoltre, non sai come arrivano i giocatori a livello fisico".