Torna Wesley, Dybala parte dalla panchina. Koné con la Fiorentina

Gasperini inizia a recuperare i pezzi in vista della sfida contro il Bologna. leri si è rivisto Rensch, ma sulla sinistra tornerà Wesley. Dybala tornerà tra i convocati: dal punto di vista fisico è pronto ma lo è meno da quello atletico, per questo ad oggi è complicato immaginarlo titolare al fianco di Soulé e Malen. Saranno loro tre a guidare la Roma in questo finale di stagione nel quale l’obiettivo minimo imposto dai Friedkin - sottolinea Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è quello di centrare il quinto posto che eviterebbe i preliminari di Conference. Chi invece non ci sarà è Koné che punta a tornare con la Fiorentina il 4 maggio, data cerchiata in rosso anche da Dovbyk che continua ad allenarsi a parte. Migliorano le sue condizioni di giorno in giorno e almeno per le ultime partite vuole dare una mano. Così come Pellegrini che vuole essere a disposizione tra Parma e il derby.