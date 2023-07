Nessun caso Roma e tolleranza zero verso la maleducazione. Marco Serra della sezione di Torino – il famoso quarto uomo di Cremona - dismesso “solo” per motivi tecnici e non appunto per quella lite con Mourinho e mano dura, ferma, nei confronti di chi sgarra. Le regole sono regole dappertutto e vanno rispettate. Il designatore Gianluca Rocchi - sottolinea Giuseppe Mustica su 'Il Messaggero' - ha espresso questo concetto in conferenza stampa, ma ovviamente il tema succoso è stata la Roma e il suo allenatore. Esiste un caso Roma? Rocchi, come detto, nega con una tranquillità che spinge a credergli. "No, non c’è nessun caso Roma e io voglio parlare di 20 allenatori e non di uno solo. E nessuno ci ha mai chiesto – ha ribadito - di non voler arbitrare la Roma".