Tammy e Osimhen i giganti del gol

Abraham e Osimhen hanno in comune più di quanto si pensi, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il cognome del giocatore del Napoli significa “Dio è buono" , mentre ha certamente legami con la tradizione biblica l’attaccante della Roma. Senza poi contare che l’inglese ha anche contatti con la Nigeria.

Il 9 napoletano in questa stagione è avanti 4 a 2. Pochi conoscendo il loro valore. Osimhen però è stato fermo per infortunio, mentre Abraham cerca ancora se stesso.

Chissà se ci riuscirà domani visto che contro il Napoli ha un conto in sospeso. Lo scorso anno ha avuto tutto il tempo per guardare la porta, ma il tiro finì incredibilmente fuori a tu per tu col portiere Ospina. Anche Osimhen deve chiudere un cerchio perché nella stessa partita è stato capace di centrare il palo a porta vuota. Entrambi hanno la concorrenza di Raspadori e Belotti che comunque è sinonimo di grande squadra.