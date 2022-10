Stangata Uefa per Zaniolo, altri due turni di squalifica

La Uefa ha comminato altre due giornate di squalifica a Zaniolo in Europa League, che si sommano così a quella già scontata, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. L'esterno era stato espulso per condotta antisportiva alminuto 93 della gara all'Olimpico contro il Real Betis, lo scorso 6 ottobre. A seguito di quella partita la Uefa lo aveva sospeso in attesa di una decisione da parte della Commissione Disciplinare, un ente di controllo condotte antisportive in campo e fuori durante le partite europee. Lastessa che aveva inflitto tre giornate di squalifica all'allenatore del Bodo Knutsen e al preparatore dei portieri della Roma Nuno Santos dopo la rissa dello scorso aprile. Rispetto al cartellino rosso che Nicolò aveva ricevuto, la Uefa da prassi aveva dato in automatico una giornata di squalifica, ma si era riservata la possibilità di operare ulteriori valutazioni. Così è stato. La Roma farà ricorso perché non ritiene congrua la pena rispetto al contatto che c'è stato in campo, anche se a Trigoria sono consapevoli che sarà complicato spuntarla. Se così fosse, Zaniolo salterà le ultime due gare del girone e tornerà nell'eventuale fase successiva.