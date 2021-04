Spinazzola centrale con il Sassuolo

Per Fonseca continua l’emergenza totale, soprattutto in difesa. Smalling e Cristante non si sono allenati con la squadra neanche nella seduta di ieri e non saranno disponibili contro il Sassuolo. Come riporta Gianluca Lengua su ‘Il Messaggero’, si proverà a recuperare il giocatore italiano almeno per la panchina. La difesa è da inventare, accanto a Mancini ci saranno Fazio e uno tra Karsdorp e Spinazzola, visto che Ibanez (squalificato) e Kumbulla (infortunato) sono out. Ieri a parte anche Jordan Veretout, che potrebbe rientrare per l’Ajax mentre c’è ancora da aspettare per Mkhitaryan: la lesione muscolare non è ancora guarita, l’obiettivo è il ritorno di Europa League di giovedì 15. Mercato: proposti nei giorni scorsi Giroud e Koopmeiners, centrocampista classe ’98 dell‘AZ Alkmaar.