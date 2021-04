Trigoria, ancora individuale per Smalling e Veretout. Terapie per Cristante

Terminata ufficialmente la sosta per le nazionali, la Roma può proiettarsi al match di sabato con il Sassuolo. Continuano a lavorare a parte sia Smalling sia Veretout, con la rincorsa alla gara di Reggio Emilia che si fa sempre più in salita. Fonseca è in attesa anche dei tamponi dei nazionali, per capire se potranno essere reintegrati in gruppo già da domani.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a fine aprile

Jordan Veretout: lesione tra il primo e il secondo grado al flessore della coscia destra, in dubbio per il Sassuolo

Henrikh Mkhitaryan: lesione al soleo destro, rientro a metà aprile

Chris Smalling: problema alla coscia sinistra, in dubbio per il Sassuolo

Bryan Cristante: fastidio al pube, in dubbio per il Sassuolo

Marash Kumbulla: distorsione al ginocchio destro e lesione al menisco, rientro a maggio

CRONACA ALLENAMENTO

Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo hanno continuato a lavorare individualmente come nei giorni scorsi. Terapie e personalizzato per Cristante e Kumbulla.

PROBABILE FORMAZIONE

Al Mapei mancheranno sicuramente gli squalificati Ibanez e Villar, oltre a Kumbulla. In difesa spazio a Cristante e Smalling, se dovessero recuperare. Altrimenti uno tra Fazio e Jesus. A centrocampo Pellegrini con Diawara, con Veretout che potrebbe giocare qualche minuto nel secondo tempo. Davanti Mayoral, con Dzeko titolare ad Amsterdam.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Mayoral.