Se José va via è una sconfitta

Siamo all' ultimo spareggio, il più importante, scrive così Paolo Liguori su Il Messaggero. Roma-Inter ha due facce: una esplicita. Mourinho ha 13 titolari a disposizione che rende quella con i nerazzurri una sfida impari. Ma c'è anche un' altra faccia nascosta della medaglia: Josè è offeso dell'atteggiamento del club, dei proprietari e di Pinto.I loro silenzi sono boati inquietanti: se non condividono le opinioni del tecnico, lo smentiscano, oppure lo liquidino. Invece preferiscono far finta che Josè sia un isolato, che parla a vanvera da solo, come i matti. Eppure, come è già successo a Roma, il più amato potrebbe essere costretto ad andare via. Molti piansero per Francesco quella volta, per José non piangeranno, temo che torneranno sul divano.