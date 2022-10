Roma, Tammy e vittoria

Il ritorno alla vittoria, ritrovando il gol e i sorrisi di Abraham sono il miglior viatico possibile per ripartire anche in campionato, lunedì a Verona, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. La Roma ha fatto il suo dopo un avvio soft, dominando poi la scena per tutto il primo tempo, chiuso in vantaggio, con un gol annullato e aggiungendo un palo ed una traversa.