Roma sparita dal Mondiale

Veder saltare Dybala nello spogliatoio insieme ai compagni dopo Argentina-Messico, ha almeno rincuorato dal punto di vista dell'umore, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Paulo c’è. è presente, e non vede l'ora di farlo vedere anche in campo. Perché dipendesse da Scaloni, si profilano tempi magri per la Joya. declassato a mero vice di Messi nella Selecion. E a dir la verità. non solo per lui. Il Mondiale in Qatar. almeno sinora, ha difatti rappresentato un flop per i 4 giallorossi presenti. Se Dybala è stato sorpassato nelle gerarchie da Fernandez, autore del 2-0 sabato, anche per Vina, Rui Patricio e Zalewski le cose non vanno meglio. Nicola è partito titolare nel primo match per essere poi sostituito all'intervallo e rimanere in panchina nel successo 2-0 della Polonia contro l'Arabia Saudita.