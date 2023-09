Roma, Renato Sanches prepara un rientro da big

Il centrocampista portoghese sarà pronto per giocare contro l’Empoli dopo essersi fermato in allenamento all’indomani della partita contro la Salernitana

Redazione

È il primo ad aver alzato bandiera bianca per infortunio, ma ora è a un passo del recupero. Renato Sanches, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, sarà pronto per giocare contro l’Empoli dopo essersi fermato in allenamento all’indomani della partita contro la Salernitana.

Mourinho ha dichiarato di essere il migliore a rivitalizzare giocatori non più sulla cresta dell’onda. C’è riuscito con Dybala, Matic, Smalling, Rui Patricio (nei primi due anni) e ora dovrà provarci con Sanches oltre che con Lukaku, Paredes e Azmoun. Quello di Renato è probabilmente il test più complicato tra quelli che gli sono capitati: lo scorso anno è stato fermo un totale di 111 giorni per infortuni vari (adduttori, flessori e contusioni), l’anno prima 88 e nel 2020/21 ben 108. Uno storico che ha fatto restare alla larga chiunque dall’affare, ma non Tiago Pinto che addirittura ha inserito sul contratto una clausola che prevede il riscatto obbligatorio a 15 milioni qualora dovesse superare il 60 per cento delle partite giocate. Dunque, immaginando una stagione come quella dello scorso anno in cui la Roma ha giocato 55 match, si tratterebbe di 33 presenze.

La qualità è indiscutibile, ne ha dato prova nei 25 minuti disputaticontro la Salernitana in cui l’Olimpico gli ha dedicato più di un applauso. Imprevedibilità, dinamismo, corsa, audacia, dribbling. E poi la capacità di recuperare palloni e ripartire repentinamente lo rende un collante perfetto tra difesa e attacco. La premessa “se sta bene” posta davanti ai nomi dei più forti giocatori che la Roma ha in rosa, rende imprevedibile la stagione. Mourinho avrebbe voluto certezze dal mercato, proprio per sopperire ai continui infortuni. Non è stato accontentato e adesso la sfida più difficile sarà restituire brillantezza a giocatori finiti nel dimenticatoio.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.