Roma, c’è l’Europa da difendere ora

L’occasione che non ti aspetti scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Perché sarà anche vero che Inter e Juventus, vincendo, sono tornare in piena zona Champions. Ma l’inatteso ko interno della Lazio contro la Salernitana regala un’opportunità imperdibile. Battendo questa sera il Verona (reduce da 6 ko consecutivi, per la terza volta nella sua storia in Serie A: nelle altre due occasioni in cui è accaduto - 2018 e 1979 – ha poi perso anche la settima gara) Mourinho dall’attuale 6° posto in condominio con Allegri e Sottil, balzerebbe addirittura al 4°, pronto poi domenica prossima ad allungare nel derby. In mezzo il Ludogorets, con un Olimpico già pronto da 10 giorni a regalare il solito trasporto di emozioni, passione e presenze, del quale questa Roma incerottata ha bisogno. Alla lista degli infortunati, si è aggiunto infatti Spinazzola, lesione al retto femorale, ko che costringerà José a riproporre Karsdorp, non al meglio, potendo contare sul rientro almeno in panchina di Celik. Non è però il tempo di lamentarsi. Il portoghese lo sa bene e forte di tre vittorie consecutive in trasferta in campionato (Empoli, Inter e Sampdoria), non vuole fermarsi. L’obiettivo è quello di arrivare alla sosta tra le prime quattro e con in tasca il pass per i playoff da disputarsi poi con gli «squali falliti della Champions» a febbraio, quando potrà contare nuovamente su Dybala e Wijnaldum, non due qualunque.