Ranieri, la prima scelta era il ritorno di De Rossi. No dei Friedkin: il motivo

L'ex senior advisor ha provato a far tornare DDR, ricevendo il veto della proprietà. Gli altri nomi che si sono defilati invece sono Conte, Fabregas e non solo

Quando Ranieri ha lasciato trasparire nel pre Roma-Pisa come Gasperini fosse stata la quarta scelta, non racconta una bugia. Almeno dal suo punto di vista. Perché - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - tra gli allenatori sondati, per i quali lui si è speso direttamente, in prima fila c'era il ritorno di De Rossi (sul quale i Friedkin hanno subito posto il veto non ritenendo ancora maturi i tempi), Conte e Fabregas. Alla fine, soprattutto quando ha rotto gli indugi con l'Atalanta, è invece avanzata la candidatura di Gasperini (nel frattempo anche Emery si era defilato), apparso l'optimum agli occhi della proprietà, la perfetta sintesi tra allenatore vincente ma con la spiccata qualità di saper valorizzare la rosa. Quello che paradossalmente ha poi fatto saltare il banco con divergenze continue sul mercato e confronti più numerosi e aspri di quelli che l'allenatore ha poi ammesso in questi giorni.