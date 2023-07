Pinto tratta Scamacca con il West Ham. Mou vuole lo spagnolo e manda segnali

I costi sono alti, la concorrenza dell'Inter fa paura, Pinto ha riallacciato i rapporti con Scamacca ma Mourinho il suo attaccante lo ha scelto ed è Morata. Questo non significa che nel giro di qualche giorno sarà a Trigoria, perché l'ultima parola ce l'ha Dan Friedkin che, ad oggi, per prelevarlo dall'Atletico Madrid deve sborsare almeno 20 milioni più accontentarlo a livello contrattuale. Come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, non è semplice. Sarebbe un investimento molto grande per un giocatore di quasi 31 anni. Certamente troppo per la Roma che deve rispettare i paletti finanziari del "settlement agreement" . Lo Special One però no si arrende. Un po' come è accaduto a luglio 2004 quando si è imposto con il Chelsea per avere Drogba e come lui stesso ha ricordato: «Non poteva segnare, non poteva lavorare, non poteva combattere, non poteva guidare la squadra. Sono stato fortunato a vincere tre Premier con lui». Un messaggio sibillino ai piani alti di Trigoria. Un consiglio ad asdoltare la sua opinione perché il più delle volte si rivela vincente.