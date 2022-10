Pellegrini si ferma: l’Europa è in dubbio

Dopo la sconfitta, la beffa: Mourinho dovrà fare i conti anche con il possibile forfait di Pellegrini in coppa. Il capitano al 28′ riceve un pestone alla caviglia da Lobotka che lo lascia a terra cinque minuti. Immediati i soccorsi medici che provano ad anestetizzare la parte contusa con il ghiaccio spray. Lorenzo, riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero, riesce a terminare la partita ma alla fine Mourinho rivela che ha chiesto il cambio per un problema al flessore . Al momento è in dubbio per la trasferta ad Helsinki di giovedì prossimo, una partita chiave per l’accesso ai play-off di Europa League dove sarà assente Zaniolo per via della squalifica di due giornate inflitte dalla Uefa. Se Lorenzo non ce la farà resterà a Trigoria.

Si aprirebbe un'emergenza a centrocampo: sarà confermato Camara con Cristante, qualche dubbio su Matic che ieri non è partito titolare per infortunio: “Si è messo a disposizione per aiutare 10/15 minuti” ha spiegato il portoghese. Non ha i 90 minuti nemmeno Karsdorp che ha finito la partita con una borsa del ghiaccio sul ginocchio sinistro: “Non poteva nemmeno sedersi a fine primo tempo altrimenti il ginocchio si sarebbe gonfiato” spiega Mou. A proposito a fine partita c’è stato un parapiglia con l’arbitro che ha estratto un cartellino rosso indicando il preparatore atletico Rapetti. Le immagini televisive mostrano l’arbitro indicare in lontananza il collaboratore di Josè che viene fermato da Spalletti. Solo in seconda battuta arriva Karsdorp che va a chiedere spiegazioni a Irrati, forse in maniera troppo impetuosa. L’esterno si avvicina al direttore di gara, addirittura con un accenno di testa a testa. A quel punto, per errore, Irrati gli pesta il piede e l’olandese lo spinge per allontanarlo.