Pellegrini dice no alle sirene arabe. Il Capitano vuole tutto: Roma e Italia

Non solo Immobile, Milinkovic, Brozovic, Zielinski o Spinazzola. L'Arabia una ventina di giorni fa ha bussato alla porta anche di Lorenzo Pellegrini . L'Al Ittihad e l'Al Nassr, appartenenti all'area del Fondo Pif (Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita che ha nella sua cerchia il Newcastle) hanno manifestato il loro interesse ad approfondire la possibilità di ingaggiare il capitano della Roma, scrive Stefano Carina su Il Messaggero .

La risposta è stata però netta: "No, grazie". Presente e futuro sono a Roma. Non si muove. Lorenzo è pronto a iniziare la settima stagione dal suo ritorno nella Capitale. Un'annata lunga, piena di aspettative che lo porterà a giugno a disputare gli Europei. Gli ultimi, quelli che l’Italia ricorda con piacere, li ha persi per... la Roma. Sì, per non aver saputo dire di no, nel derby di ritorno di tre anni fa. Lo giocò, quando sarebbe dovuto rimanere ai box, e il fisico, già martoriato da una stagione infinita, gli servì il conto: lesione muscolare e arrivederci a giugno 2024.