Paulo, cosa farai con il Torino?

La prima convocazione, quella più attesa, è arrivata. Paulo Dybala parteciperà ai prossimi mondiali. Ieri il ct argentino Scaloni, diramando la lista dei 26 calciatori scelti per affrontare l’avventura in Qatar, ha fugato gli ultimi dubbi. Ora, c’è attesa per la seconda convocazione, quella che da queste parti è la più attesa, per il match di domani contro il Torino. Dopo 33 giorni, ieri Dybala è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Premessa: la seduta era perlopiù di scarico e Paulo si è aggregato ai calciatori che non hanno giocato a Reggio Emilia o sono entrati a gara in corso. Oggi concederà il bis. Mourinho lo convocherà ma - come riporta Stefano Carina su 'Il Messaggero' - i dubbi sull’impiego (anche per uno spezzone di partita) sono gli stessi che il tecnico ha manifestato nel post-gara di mercoledì. La domanda è lecita: ora che ha ottenuto l’agognata convocazione con l’Argentina,se la sentirà di rischiare di giocare 10-15 minuti?