Pau Lopez asso di Coppa

Pau Lopez, portiere con la valigia dalla scorsa estate, sembra invece fatto su misura per la Roma attuale, scrive Ugo Trani su Il Messaggero.

Incerto come il percorso della squadra in campionato, protagonista proprio come il gruppo giallorosso in Europa League. Non per niente all’inizio della stagione lo spagnolo è stato battezzato portiere di Coppa con Mirante inizialmente titolare per gran parte del girone d’andata. Il posto se l’è ripreso definitivamente all’inizio 2021 convincendo Fonseca proprio con il rendimento in campo internazionale.

Paolo Lopez si ritrovò in panchina proprio per l’Europa League, quella della stagione. Le sue gaffe indirizzarono l’ottavo secco del 6 agosto a Duisburg contro il Siviglia. La Roma pagò per i suoi con l’eliminazione, lui con il posto.