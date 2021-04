Rigore, parate e sorriso ritrovato: Pau Lopez è anche nella squadra della settimana della Uefa

C’è l’impronta dei guantoni di Pau Lopez nella vittoria della Roma contro l’Ajax nell’andata dei quarti di Europa League. Il portiere, che pure non aveva cominciato benissimo la partita, ha riscattato match e probabilmente anche un pezzo di stagione con il rigore parato a Tadic e altri 3-4 interventi nel finale che hanno permesso alla Roma di mettere un piede in semifinale. Una prestazione che gli è valsa anche la nomination nella squadra della settimana scelta dalla Uefa, nella quale però non ci sono ex giallorossi. Una curiosità? C’è Tadic, forse perché l’algoritmo statistico non considera l’errore fatale dal dischetto.