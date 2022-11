Odiatori di Mou, fatevi da parte

Sono bastati due errori , in partite consecutive, da parte di diversi difensori giallorossi ed è partito il processo a Mourinho . Soprattutto il secondo, costato due punti contro il Sassuolo, è diventato un caso, perché Mouha parlato apertamente di negligenza professionale. Apriti cielo! Si sono scatenati, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud', su giornali e televisioni, tutti quelli che avevano qualche conto in sospeso con lo Special .

Il suo “ Ego smisurato” avrebbe portato ad una denuncia pubblica senza precedenti. Viene subito fuori un interesse da tempo per Karsdorp da parte della Juventus. Mourinho sospettava? Sono convinto di sì. Penso che il rapporto azione-reazione sia l'opposto di quello che ci hanno raccontato gli odiatori di Mou. E continuo soprattutto oggi a tifare Roma e il suo allenatore che resta il valore aggiunto della squadra. Non ricordo nessuna delle anime belle dell’autocritica aver chiesto analogo comportamento a Spalletti nei confronti di Totti. E, per quanto riguarda la dichiarazione pubblica. ricordo che Mourinho sostiene “siamo una famiglia”. Condivido, non solo quando va bene.