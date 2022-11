Thinking Football Awards, Mourinho premiato per la sua carriera: c’è anche Mendes

Mourinho in questo momento si trova in Portogallo e tra qualche minuto verrà premiato al “Thinking Football Awards”. Lo Special One, insieme a Mendes, riceverà un riconoscimento per la sua carrriera. L'evento si svolge a Oporto presso la Super Bock Arena. Domani il mister tornerà a Roma e nel pomeriggio ricominceranno gli allenamenti dopo una settimana di stop. Alle 15.30 i giallorossi svolgeranno la sessione a Trigoria e martedì pomeriggio partiranno per la tournée in Giappone.