Mourinho, la qualità al centro: Wijnaldum più Pellegrini e Matic

È come se la sua stagione non fosse ancora cominciata. La Roma, i tifosi, Mourinho: tutti aspettano Wijnaldum. Vicino a lui, è aperto il ballottaggio tra Matic e il diffidato Cristante, che lo Special vorrebbe preservare in vista della Juventus. Una priorità, quella del regista, che essendo rimasta insoddisfatta in 4 sessioni di mercato ha co stretto il tecnico a cambiare modulo e ruoli dei calciatori in rosa. Ma il regista classico, è un’altra cosa. A lui, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, vengono chieste due cose: alzare il tasso di qualità e regalare dinamismo e imprevedibilità ad un reparto che spesso e volentieri appare abbastanza compassato. L’appuntamento di oggi pomeriggio è di quelli da non sbagliare. Anche memori di quanto accaduto in coppa Italia: il 1° febbraio, affrontare i ragazzi di Ballardini, doveva essere la grande occasione. Si è trasformata in una delusione cocente. Come la si rigiri, è una Roma di qualità. Perché se come accaduto in coppa, da 3-4-1-2 Pellegrini dovesse abbassarsi per dare una mano alla mediana, il 3-5-2 vedrebbe tre interpreti di ruolo come il Capitano, Gini e Matic. Mou, punta dritto al secondo posto che a livello personale non assapora alla 24ª giornata da 5 anni. La Roma da 6. L’augurio è che il tempo dell’attesa sia finito. Per entrambi.