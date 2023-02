Cremonese-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Wijnaldum titolare, out Dybala

Kumbulla in difesa al posto di Smalling. Ballottaggio in avanti tra Belotti e Abraham

La Roma scende in campo alle 18:30 contro la Cremonese per la ventiquattresima giornata di Serie A. Tutti a disposizione di José Mourinho, a parte lo squalificato Smalling. Al posto del centrale inglese dovrebbe giocare Kumbulla, insieme a Mancini e Ibanez. Verso la prima da titolare Wijnaldum, al fianco di Matic o Cristante. Verso la panchina Dybala, con Pellegrini ed El Shaarawy, favorito su Solbakken, pronti per la trequarti. Ballottaggio in avanti tra Belotti e Abraham.