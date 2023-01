Mourinho gelido con Zaniolo: “Purtroppo resta”

L'amico Spallettone può attendere. E con lui il Napoli che secondo Mourinho "ha già vinto lo scudetto". Il campo principale non è il Maradona ma Trigoria, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. E il focus riguarda Zaniolo. Sono trascorsi soltanto 6 giorni da La Spezia quando José, in versione conciliante, aveva provato a smussare l'uscita poco diplomatica di Pinto del pre-gara. lasciando aperto uno spiraglio al calciatore, qualora il 1° febbraio fosse rimasto: "Se alla fine resterà qui, come penso, farò giocare chi si allena in maniera migliore". Ieri la frenata. Un'altra volta ha avuto ragione lui. Ma questo non lo rende felice, anzi: "Se ci saranno provvedimenti disciplinari o meno non lo so. Purtroppo però ho ragione io e mi sembra che possa accadere quello … E dico purtroppo perché Nicolò è un mese che dice che vuole andar via, che non vuole giocare più con questa maglia o allenarsi con questo gruppo. E io ora penso ai ragazzi che vogliono venire a lottare con me, per il club e per i tifosi». Mou chiude la porta. Magari non in modo definitivo. Quel ‘purtroppo’ reiterato più volte però, riecheggia nella sala stampa di Trigoria.