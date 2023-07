Mourinho fa i compiti a casa

La Roma è sbarcata in Algarve per il terzo anno di fila: José si è battuto per tornare nella sua terra e lavorare senza lo stress del caldo ma ora aspetta una punta per tornare in Champions

L'aria di casa sua è decisamente più fresca, più ventilata. E José Mourinho , scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero, abbandonata l'afa romana , si trova a meraviglia qui in Algarve, in Portogallo, nella sua terra affacciata sull'Oceano. Ad Albufeira , per la precisione, dove la Roma si prepara per la terza estate di fila (ed è stata qui anche lo scorso inverno, durante la pausa per il mondiale), dove c'è un centro sportivo all'altezza, lo Stadio Municipal di Albufeira. La Roma qui è blindata, l'hotel della squadra è a una decina di minuti dal campo: i calciatori vivono a stretto contatto h24, durante il lavoro e dopo.

Il tecnico aspetta il nuovo centravanti - che serve come l’aria - e che non c'è ma dovrà arrivare e Mou si augura di averlo subito, per testarlo da vicino. La punta (lui vorrebbe Morata) è la priorità, come il centrocampista. Mourinho ha ricominciato la stagione con un sorriso garbato, mostrato dal primo giorno in cui è atterrato in Italia dopo le vacanze; lo abbiamo visto molto social negli ultimi momenti passati a Trigoria prima della partenza per l'Algarve, quando si è divertito a dare indicazioni/pressioni di mercato (di preferenze di mercato, per la precisione) più o meno palesi, ma sempre centrando il cuore del problema: manca il gioiello per poter brillare e lo Special sa che in questa stagione si gioca tanto, gli obiettivi non sono scontati e il mercato fatto fino a ora, non basta.