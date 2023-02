Mourinho fa festa con Spinazzola: il volo di Leonardo

Oggi Leonardo si guarda allo specchio e rivede se stesso. E tornato a disegnare calcio, a danzare sul pallone, ad accarezzare l'erba: prima col Verona, poi Salisburgo. Due notti magiche, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. È tornato soprattutto a sorrirede e a regalare gioie ai compagni, firmando assist, che poi sono i piaceri della (sua) vita. Perché di gol - nonostante le sue attitudini da attaccante - ne ha segnati davvero pochi in carriera. Meglio puntare su altro e la missione è perfettamente riuscita: nella Roma solo tre reti, di cui due alla Fiorentina e uno all'Inter, in passato un gol con la maglia dell'Empoli e uno col Siena. Ma oggi si torna a parlare di lui, a magnificarlo come quando incantava l'Olimpico e non solo durante le notti magiche azzurre: se ne parla tra i tifosi, al bar, sui social, lo ha citato anche Carlo Verdone, con il suo meccanico, un episodio svelato con un post su Instagram il giorno dopo Roma-Salisburgo ("Ore 8,00. Colazione da Roberto "Er modifica". Caffè e chiacchierata sulla Roma. Argomento più discusso la rinascita di Spinazzola. Buona giornata a tutti", le parole del regista-attore). Spinazzola è tornato quindi un argomento, per tutti. Leo lo scorso anno si è goduto la vittoria in Conference e qualche briciola del finale del passato campionato. Si è sentito appena appena vivo.