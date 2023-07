Morata o Scamacca più Sanches: Pinto è pronto al doppio colpo

Alvaro Morata è in ritiro con l’Atletico di Madrid che per lui chiede una ventina di milioni scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. E in più, l’attaccante spagnolo non guadagna poco, sfiora i cinque milioni. Insomma, i costi al momento sono proibitivi e la Roma per mettersi – di nuovo – al tavolo della trattativa ha bisogno di cedere qualche pezzo, più corposo di Villar (verso il Granada), Reynolds (3.5 milioni dal Westerlo, 700 mila euro di bonus più 25 per cento su eventuale rivendita) e Vina (prestito secco al Sassuolo, visite a Reggio Emilia oggi).

Nel frattempo c’è la pista Scamacca, ben consolidata, con il calciatore che non sa più come dimostrare la sua volontà di tornare alla Roma. La Roma è disposta a prendere l’attaccante ma in prestito (magari oneroso) con riscatto al verificarsi di determinate condizioni, come ad esempio il raggiungimento della Champions. Sempre in piedi la trattativa per Sanches, con la dirigenza della Roma a sostenere che ci voglia ancora un po’ di tempo, è in ballo c’è sempre Kamada.