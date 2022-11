Mondiali, Southgate boccia Abraham

Tammy Abraham non parteciperà al Mondiale in Qatar scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il ct dell’Inghilterra Southgate lo ha escluso dalla lista preferendogli in attacco Foden, Grealish, Kane, Maddison, Rashford, Saka, Sterling e Wilson: «Ha segnato poco nel momento sbagliato», ha spiegato il suo Ct. Nell’ultimo anno l’ex Chelsea aveva ritrovato la convocazione in nazionale, era riuscito a rilanciarsi grazie ai 27 gol e alla vittoria della Conference League . Le ultime prestazioni con la Roma, però, hanno inciso profondamente sulle scelte del ct (fuori anche Smalling ).

Resta in attesa Dybala, che oggi dovrebbe allenarsi in gruppo per essere presente, perlomeno in panchina, contro il Torino. La Joya vuole lanciare un segnale a Scaloni che vuole capire le sue reali condizioni: «Sono dell’idea che debba venire chi è in forma, chi può raggiungere la sua massima espressione calcistica. Stiamo parlando con le società, vorremmo che chi non è al 100% non giochi, ma è difficile. Per il 22 vogliamo siano tutti disponi- bili», ha detto il tecnico. Sorride, invece, Zalewski che andrà in Qatar con la Polonia. Così come Rui Patricio inserito nella lista per il Mondiale da Fernando Santos.