Lukaku: “I tifosi una vera emozione. Siamo già pronti a fare grandi cose”

Il centravanti belga: "“In questi giorni studierò come giocano i miei compagni per chiedere cosa vogliono in campo e adattarmi”

Redazione

Ci hanno messo un istante a diventare virali sui social le foto di Romelu Lukaku davanti al Colosseo. Il servizio fotografico scattato mercoledì sera ha fatto il pieno di “like” e ricevuto migliaia di consensi, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. È stato pubblicato ieri mattina in contemporanea all’ufficialità dell’accordo sottoscritto tra la Roma e l’attaccante: “I Friedkin mi hanno chiamato qualche giorno prima di firmare. Abbiamo parlato per mezz’ora delle ambizioni che hanno per questa società e per i tifosi”. Romelu troverà in panchina, ad allenarlo per la terza volta, José Mourinho dopo il Chelsea (4 partite) e il Manchester United per una stagione intera: “Da quando avevo 11 anni volevo lavorare con lui. Mi conosce bene e anche io conosco bene lui. Insieme possiamo fare belle cose”.

Big Rom ha svolto il primo allenamento con la squadra, segnale che atleticamente è in forma e non è da escludere che possa giocare qualche minuto contro il Milan. Intanto, questa sera all’Olimpico verrà presentato al pubblico un’ora prima del calcio d’inizio. “In questi giorni studierò come giocano i miei compagni per chiedere cosa vogliono in campo e adattarmi”.

Del suo ingaggio hanno parlato sia i Friedkin (“Lukaku è stato un grande colpo, ma in generale è stato un grande mercato. Siamo molto contenti”, le parole di Dan a Tmw.com) che Francesco Totti: “È un grande acquisto, è un calciatore che fa la differenza. Però un giocatore non fa una squadra. Per centrare degli obiettivi devi avere un organico più completo" ha detto a Rds.

