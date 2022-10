La sfida di Mou: “Non sempre vince il favorito”

E’ il terreno che preferisce, quello in salita, quando parte sfavorito. Provoca, si schernisce, replica più del solito. Mourinho dà l’idea quasi di divertirsi se non fosse per un prologo sentito e nobile sulla tragedia che ha colpito Francesco Valdiserri, figlio di Luca e Paola, giornalisti del Corriere della Sera: “Vorrei mandare da tutti noi un abbraccio alla famiglia di Francesco, ai suoi genitori e a tutti quelli che oggi hanno pianto per lui al funerale“. Sembra quasi in imbarazzo quando si vede costretto a parlare di calcio. Riporta Il Messaggero.