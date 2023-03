La Roma affonda a Cremona. Mourinho: “Denuncio il IV uomo”

Da ieri a Trigoria non è più possibile associare il termine occasione alla Cremonese, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Lo era certamente l'accoppiamento in coppa Italia ai quarti e la ferita per l'eliminazione è ancora aperta. Rischia però di fare ancora più male il ko allo Zini in campionato che anziché proiettare la banda Mou al secondo posto in classifica, la fa scivolare addirittura al quinto. Al 24° tentativo i grigiorossi fanno centro, cancellando lo zero dalla casella delle vittorie in campionato e tornando a vincere in serie A dopo 27 anni. Clamoroso che accada con la Roma. Un tonfo imprevisto e per questo ancora più fragoroso che non trova giustificazioni nemmeno con le fatiche di coppa. Cinque giorni di riposo dovevano bastare per superare una squadra che fino a ieri aveva racimolato appena 9 pareggi e subito la bellezza di 42 reti.