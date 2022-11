Karsdorp in partenza. Pinto guarda in Spagna

Paradossalmente che parta o meno per la tournée in Giappone cambia poco. Il rapporto tra la Roma e Karsdorp, scrive Il Messaggero, è destinato a terminare a gennaio. Dopo la sfuriata di Mourinho nel post Sassuolo non esistono reali margini di conciliazione. Nonostante il calciatore non sia considerato dal club fuori rosa, il gm Pinto sta provando a cercargli una collocazione. E proprio per non deprezzare ulteriormente un capitale - al quale è stato rinnovato il contratto sino al 2025 non più tardi di un anno fa - e non incorrere in possibili beghe legali, la speranza è che l’olandese possa (apparentemente) continuare a far parte del gruppo, con la volontà reciproca tra le parti di trovare una sistemazione. Juventus, Marsiglia o ritorno in Olanda: difficile che salti fuori altro.