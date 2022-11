Karsdorp piace al Bologna. Odriozola proposto a Mourinho

Con Karsdorp che ha un piede fuori dalla Roma, e che rischia il taglio anche per la tournée che la formazione giallorossa disputerà in Giappone dal 22 al 29, Tiago Pinto dovrà lavorare per mettere a disposizione di Mourinho un esterno destro in difesa scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Scartata l’opzione Bellerin, che non vuole andare via dal Barcellona a metà stagione e per giunta in prestito, una soluzione fino al termine della stagione potrebbe arrivare ancora dalla Spagna. Secondo calciomercato.it, infatti, i giallorossi sarebbero sulle tracce di Alvaro Odriozola, 26 anni, esterno di proprietà del Real Madrid, lo scorso anno alla Fiorentina. Lo spagnolo è stato proposto dall’agente Oscar Ribot, molto amico di Mou.