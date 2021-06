Italia show, l’azzurro è brillante: 3-0 alla Turchia all’esordio

La Nazionale parte forte all'Europeo, dà spettacolo e segna tre reti alla Turchia. Un autogol di Demiral, Immobile e Insigne fanno cantare e gioire l'Olimpico

L'Italia decolla nel cielo della Capitale . Soprattutto è riconoscente con l'Uefa che gli fa inaugurare l'Europeo. È subito show azzurro: 3-0 alla Turchia, senza mai togliere il piede dall'acceleratore, anche se i gol sono arrivati nella ripresa. Pazienza, gestione e maturità : prestazione, insomma, a senso unico. Come vuole Mancini che ha dato coraggio alla nostra Nazionale, portandola all'altezza del big che si prepara ad incrociare durante la competizione, scrive Ugo Trani su "Il Messaggero". Vittorie e record: sono 9 i successi consecutivi per allungare la serie di risultati utili che adesso sono 28, meno 2 da Pozzo che arrivò a 30. E, come se non bastasse, da 875 minuti non prende reti. Lo spettacolo, insomma, e la sostanza. Gli applausi dell'Olimpico, nella notte della ripartenza lo stadio sembra quasi al completo per effetto del distanziamento, confermano la bontà del lavoro del ct che in tre anni è riuscito a riqualificare il nostro calcio. Equilibrio, velocità, palleggio e tiro al bersaglio per tornare protagonisti a livello internazionale. E far innamorare di nuovo la gente.

C'è la spinta di De Zerbi per il vantaggio azzurro: Locatelli in profondità per Berardi. Destro da posizione decentrata e autorete di Demiral colpito al petto. La rete è comunque "italiana". La Nazionale si scatena. Spinazzola calcia di forza, Locatelli prova a spiazzare Cakir. Berardi è in serata. Pennellata per mandare al tiro ancora Spinazzola, Cakir si distende e devia, Immobile apre il piatto e chiude il match: 14° gol azzurro. Segna anche Insigne. Pure lui piatto destro. Cakir regala il pallone a Berardi che entra sempre nelle azioni del tris. Tocco in orizzontale per Barella che fa proseguire per Immobile. L'assist è del centravanti. La difesa della Turchia, la migliore delle qualificazioni, crolla. Sono 82 le reti in 33 partite di questa gestione tecnica, media 2,48. Ora Mancini si può permettere il turnover in corsa: ecco Cristante, Chiesa, Belotti e Bernardeschi. Mercoledì c'è la Svizzera di Petkovic.