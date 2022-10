Immobile-Dybala vanno di fretta, ma il derby è un sogno solo per Ciro

In casa Roma vedere in campo, o in panchina, la Joya è quasi impossibile. Mourinho lo osserva da vicino, i Friedkin si informano costantemente sulle sue condizioni. Tutto sta proseguendo a gonfie vele, ma il vero obiettivo è andare al Mondiale e poi rientrare a gennaio con la Roma. Nessuno in società, nemmeno Mou, lo sta pressando per tornare prima in campo.