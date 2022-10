Il sogno dei Friedkin e della curva Sud: inaugurazione per il centenario del 2027

Non è un mistero ed è più che una suggestione: aprire lo Stadio a Pietralata per il 2027, anno del centenario della fondazione della As Roma. L’obiettivo dei Friedkin sembra delineato sin da quando, a febbraio 2021, decisero molto a sorpresa di chiudere con Tor di Valle, riporta Il Messaggero. Per l'obiettivo 2027 le incognite però sono molte: la prima riguarda i tempi e l'altra è quella della proprietà delle aree. Dalla seconda metà degli anni 50 del secolo scorso, si decise di costruire a Pietralata il “Sistema Direzionale Orientale” (Sdo), una specie di città di uffici e ministeri. Quei terreni subirono le procedure di esproprio, alcune delle quali potrebbero non essersi concluse con la registrazione, trascrizione e voltura delle proprietà a favore del Comune.