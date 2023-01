Il matrimonio con New Balance finisce in tribunale

La Roma va in causa con lo sponsor tecnico New Balance per aver accettato l’offerta di Adidas. La conferma, riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero, arriva dalla pubblicazione del bilancio in cui il club rivela che è in corso un arbitrato internazionale davanti all’International Chamber of Commerce. Il motivo? La presenza di una clausola chiamata “Right of First Refusal” a favore della casa d’abbigliamento di Boston che, se esercitata in presenza di più offerte concorrenti, obbliga il club a rinnovare il contratto a condizione che vengano pareggiati i termini offerti da terzi. New Balance ha esercitato la clausola pareggiando i termini offerti da un terzo competitor (Adidas), pertanto la Roma avrebbe dovuto rifiutare l’offerta. La causa ha preso il via a giugno 2022 e la sentenza sarà emessa entro l’11 febbraio. "Il rischio si soccombenza è probabile", si legge nel bilancio.