Ibanez ci ricasca: ancora un flop. Di nuovo harakiri come nel 2021

Ancora una volta, eccolo materializzarsi l'incubo, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. II 15 gennaio del 2021 aveva le sembianze di Lazzari. Ieri quelle di Felipe Anderson. Il risultato non cambia: la Roma perde il derby e sul banco degli imputati sale nuovamente Ibañez. Un errore banale quello del brasiliano, un eccesso di sfrontatezza che spalanca la strada alla Lazio. Leggi Ibañez e pensi a Zebina: stesse movenze, potenzialità, forza fisica, capacità d'anticipo e purtroppo stessi errori. Quelio di ieri, propiziato da un pallone non perfetto di Rui Patricio, e soprattutto dal fatto, che non essendo un mancino, Roger una volta ricevuta la palla sul piede sinistro ha provato a metterla sul destro. Un tocco in più, fatale, soprattutto nel momento in cui lo stop ha visto schizzare via il pallone. Felipe Anderson se n'è accorto e il papatrac è stata la logica conseguenza. Un disastro. Ma qui torniamo a vecchie e ormai dimenticate richieste avanzate inutilmente per tutta l'estate da Mourinho: un centrale di piede mancino. Volontà rimasta inevasa nel mercato del gm Pinto.