Gasp e il solito problema del gol: “Gli errori ci penalizzano”

Il bicchiere è mezzo pieno per Gasperini che come nel post gara contro l’Inter si congratula con i suoi per la prestazione, ma mastica amaro per la sconfitta, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. La terza in campionato e il testa a testa con Allegri pende ancora di più a favore di Max. "Faccio fatica a cercare cosa non sia andato", esordisce così il tecnico a fine partite. Gasp poi aggiunge: "Abbiamo creato tante occasioni, questa è la strada da percorrere. Rammaricati per il risultato, ma soddisfatti per il gioco espresso. Abbiamo fatto un salto di qualità tranne che nelle conclusioni. Gli ultimi sedici metri ci stanno un po' penalizzando, ma a forza di guardare quello che manca ci dimentichiamo di quello che c'è. Una mano dal mercato? Presto per parlarne". Mezz’ora da incorniciare e un assalto finale che non ha portato al gol. Tanta imprecisione e il rigore sbagliato da Dybala pesa come un macigno. Quasi uno scherzo del destino considerando che fino a ieri ne aveva segnati diciotto su diciotto con la maglia giallorossa: "Penalizzati dai rigori sbagliati, quattro su cinque sono tanti. Le grandi squadre riescono a tirare fuori sempre l’episodio nel finale durante gli arrembaggi, mentre a noi manca questo. Quando domini la partita devi portarla a casa, a noi sta mancando questo e i rigori". Oltre al danno la beffa. Paulo dopo aver battuto il penalty si tocca il flessore della coscia sinistra e chiede il cambio. Le sensazioni non sono positive, oggi gli esami strumentali ma Gasp è chiaro sui tempi di recupero: "Tornerà sicuramente dopo la sosta".