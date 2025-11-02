Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma rassegna stampa il messaggero L’esame San Siro al momento giusto

Il Messaggero

L’esame San Siro al momento giusto

L’esame San Siro al momento giusto - immagine 1
Gasperini è veramente forte e molto intelligente, di certo ha capito moltissimo dei giocatori che deve gestire
Redazione

La prova di San Siro è sempre molto impegnativa, anno dopo anno. Questa bisogna superarla bene. Il risultato è sempre in bilico, ma il ricordo delle partite della Roma al Meazza è sempre uno dei più vivi. Oggi l'esame arriva al momento giusto, anche se non è detto che sia definitivo. Lo scrive Paolo Liguori in Curva Sud su Il Messaggero. Gasperini è veramente forte e molto intelligente, di certo ha capito moltissimo dei giocatori che deve gestire. La gestione dei tre capitani (Mancini, Pellegrini, Cristante), la gestione di Dybala e la gestione di Dovbyk. Adesso manca solo il risultato importante che merita. Appuntamento al Meazza, stasera e i gufi a casa.

Leggi anche
Dybala e Leao, una classe da 9
Milan-Roma, mai dire scudetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA