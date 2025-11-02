L’esame San Siro al momento giusto

La prova di San Siro è sempre molto impegnativa, anno dopo anno. Questa bisogna superarla bene. Il risultato è sempre in bilico, ma il ricordo delle partite della Roma al Meazza è sempre uno dei più vivi. Oggi l'esame arriva al momento giusto, anche se non è detto che sia definitivo. Lo scrive Paolo Liguori in Curva Sud su Il Messaggero. Gasperini è veramente forte e molto intelligente, di certo ha capito moltissimo dei giocatori che deve gestire. La gestione dei tre capitani (Mancini, Pellegrini, Cristante), la gestione di Dybala e la gestione di Dovbyk. Adesso manca solo il risultato importante che merita. Appuntamento al Meazza, stasera e i gufi a casa.